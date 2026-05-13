Aral Şimşir, Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aral Şimşir, Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi

Aral Şimşir, Danimarka\'da yılın oyuncusu seçildi
13.05.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir, Oyuncular Birliği tarafından Danimarka Süper Ligi'nde 'Yılın Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

Midtjylland'da forma giyen 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusu Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde "Yılın Oyuncusu" seçildi.

DANİMARKA'DA YILIN OYUNCUSU ARAL ŞİMŞİR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncuların kararı sonucunda toplam 269 oyun yüzde 38'inden fazlasını alan Aral Şimşir, Danimarka Oyuncular Birliği tarafından Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ''Yılın Oyuncusu" seçildi.

269 OYUN 38,3'ÜNÜ ALDI

Danimarka Oyuncular Birliği (Spillerforeningen), en iyi oyuncuları, performans ve profilin bir kombinasyonuna göre seçiyor ve "en iyi" oyuncuyu teknik yetenek, zihinsel dayanıklılık, liderlik ve profesyonel davranışın bir kombinasyonu olarak tanımlıyor. Birliğin açıklamasında, "31 maç, 9 gol ve 15 asist. Bunlar, Aral Şimşir'in bu yılki Süper Lig'deki istatistiklerinden sadece birkaçı. Şimşir, yıl boyunca sergilediği yüksek seviye ve birçok harika performansla ligdeki meslektaşları ve rakipleri arasında adından söz ettirmeyi başardı." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncular Birliği, Süper Lig'deki 12 takımın tamamını ziyaret ederek futbolcuların her birinin birer oy kullanmasını sağladı. Aral Şimşir, toplam 269 oyun yüzde 38,3'ünü aldı.

''MİNNETTAR VE MUTLU OLACAĞIM''

Aral Şimşir, "Bu benim için inanılmaz bir anlam ifade ediyor. Oyuncuların size oy vermesi farklı bir şey. Diğer oyuncuların sizi tanıması harika ve bunun için her zaman minnettar ve mutlu olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Genç futbolcu, 21 yaş altı milli takımında da 7 kez forma giyerken henüz A Milli Futbol Takımı'nda süre alamadı.

Midtjylland, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aral Şimşir, Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:08:23. #7.12#
SON DAKİKA: Aral Şimşir, Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.