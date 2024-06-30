Aralarında Aboubakar da var! Beşiktaş\'ta 10 futbolcu topun ağzında

Spor

Yeni sezon kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Beşiktaş, geçen sezonki kadroya neşteri vurdu. Yönetim, 10 futbolcuya kendilerine takım bulmasını istedi.

10 FUTBOLCUYA YOL GÖRÜNDÜ

Teknik Direktör Van Bronckhorst'un da görüşleri doğrultusunda Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Oxlade Chamberlain ve Ante Rebic'i satış listesine alındı. Bu futbolculara talip çıkması durumunda transferlerinde her türlü kolaylık gösterilecek.

Satışa listesine alınan isimlerin geçen sezonki performansları ve maaşları şöyle: