Aralarında Aboubakar da var! Beşiktaş'ta 10 futbolcu topun ağzında - Son Dakika
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Aralarında Aboubakar da var! Beşiktaş'ta 10 futbolcu topun ağzında

Aralarında Aboubakar da var! Beşiktaş\'ta 10 futbolcu topun ağzında

Yeni sezon yapılanmasında kadroya neşter vuran Beşiktaş, 10 futbolcuya kendilerine takım bulma talimatı verdi. Teknik Direktör Van Bronckhorst'un görüşleri doğrultusunda Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Oxlade Chamberlain ve Ante Rebic'i satış listesine alan siyah beyazlı takım, bu futbolculara talip çıkması durumunda transferlerinde her türlü kolaylık gösterecek.

30.06.2024 10:57
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Yeni sezon kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Beşiktaş, geçen sezonki kadroya neşteri vurdu. Yönetim, 10 futbolcuya kendilerine takım bulmasını istedi.

10 FUTBOLCUYA YOL GÖRÜNDÜ

Teknik Direktör Van Bronckhorst'un da görüşleri doğrultusunda Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Oxlade Chamberlain ve Ante Rebic'i satış listesine alındı. Bu futbolculara talip çıkması durumunda transferlerinde her türlü kolaylık gösterilecek.

Satışa listesine alınan isimlerin geçen sezonki performansları ve maaşları şöyle:

  • Amartey (27 maç 1 gol - 1.72 milyon euro)
  • Colley (13 maç 8 gol - 1.4 milyon euro)
  • Masuaku (29 maç 2 asist - 1.3 milyon euro)
  • Chamberlain (30 maç 4 gol 1 asist - 2.5 milyon euro)
  • Rebic (15 maç 1 gol 5 asist - 2.5 milyon euro)
  • Aboubakar (34 maç 12 gol 3 asist - 3.11 milyon euro)
  • Ersin (14 maç 700 bin euro)
  • Rosier (21 maç 2 asist - Nice kiralık 3 maç - 1.4 milyon euro)
  • Onana (Marsilya kiralık 24 maç 1 gol 1 asist - 1.6 milyon euro)
  • Montero (Arouca kiralık 34 maç 1 gol 1 asist - 850 bin euro)
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Aralarında Aboubakar da var! Beşiktaş'ta 10 futbolcu topun ağzında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Osman A: Bu listede faydasızlar,Muleka ve Umut Meraş efendi niye yok.Masuaku'yu satışa koyan zihniyet,Umut efendiyi takımda nasıl tutuyor. 36 0 Yanıtla
    Osman A: Eminmisin ? İyice bir incele istersen Böcüğüm 3 0 V. A.: Çiçeğim umutun sözleşmesi bitti, gtti o zaten artık 1 1
  • hüseyin güner: umut meraş niye yok 16 2 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu sene bu takım şampiyon olmasin görücez biz seni merak etme başkan 6 10 Yanıtla
  • ferhat eser: başkan hepsini gönder 4 tane dünya yıldızı daha al transferi kapat transferler kampa yetismezse fatura sana kesilir sende gidersin bizden söylemesi 5 5 Yanıtla
  • Orhan Yüksel: Omar Colley bence kalmalı.Umutu unutmuşlar. 9 1 Yanıtla
  • Ad Drsy: rosier masuaku kalmalı demedi demeyin hepsini gönderin + umut Tayfur zaynettinof onur 5 4 Yanıtla
  • Alperen Umut: Bildiğin bir pazarı mübarek küçük takımın küçük eşyaları 1 6 Yanıtla
    ferhat eser: yaprak alperen 4 4
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