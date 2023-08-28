Araplar yine Mertens'e talip oldu! 10 milyon euronun altında ayrılmaya niyeti yok - Son Dakika

Araplar yine Mertens'e talip oldu! 10 milyon euronun altında ayrılmaya niyeti yok

Son Güncelleme: 28.08.2023 13:13

Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Suudiler daha önce de sarı-kırmızılıların kapısını çalmış ancak Belçikalı futbolcu, teklifi kabul etmemişti. Mertens, bu kez maaşının 10 milyon euro bandında olması durumunda Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.

Suudi Arabistan ekipleri bir kez daha Dries Mertens için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Daha önce temmuz ayında gelen teklife sarı-kırmızılılar sıcak bakarken, Mertens gitmek istememişti. Yönetim yine son kararı futbolcuya bırakırken, Belçikalı yıldızın vereceği karar merak konusu.

10 MİLYON EURONUN ALTINA GİTMEYECEK

Galatasaray'da son senesini geçiren Dries Mertens'in Suudi Arabistan ekiplerinden 10 milyon euroluk maaş talebi var. 36 yaşındaki futbolcu bu paranın altında hiçbir ücrete takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Araplar, Mertens'i rahat bırakmıyor! Galatasaray'dan ayrılmak için 10 milyon euro istedi

GALATASARAY KARİYERİ

Dries Mertens, Galatasaray formasıyla 40 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Araplar, Mertens'i rahat bırakmıyor! Galatasaray'dan ayrılmak için 10 milyon euro istedi

Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Araplar yine Mertens'e talip oldu! 10 milyon euronun altında ayrılmaya niyeti yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araplar yine Mertens'e talip oldu! 10 milyon euronun altında ayrılmaya niyeti yok - Son Dakika
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