Araplar yine Mertens'e talip oldu! 10 milyon euronun altında ayrılmaya niyeti yok

Suudi Arabistan ekipleri bir kez daha Dries Mertens için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Daha önce temmuz ayında gelen teklife sarı-kırmızılılar sıcak bakarken, Mertens gitmek istememişti. Yönetim yine son kararı futbolcuya bırakırken, Belçikalı yıldızın vereceği karar merak konusu.
Galatasaray'da son senesini geçiren Dries Mertens'in Suudi Arabistan ekiplerinden 10 milyon euroluk maaş talebi var. 36 yaşındaki futbolcu bu paranın altında hiçbir ücrete takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
Dries Mertens, Galatasaray formasıyla 40 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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