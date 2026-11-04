Aras Kargo, CEV Challenge Kupası\'nda Yunan ZAON Kifissia ile eşleşti

CEV Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil etmeye hazırlanan Aras Kargo SK'nın 32'li finaller turundaki rakibi Yunanistan temsilcisi ZAON Kifissia oldu. Eleme turunda Rabotnicki Skopje'yi her iki maçta 3-0'lık skorlarla yenerek eleyen ZAON Kifissia, İzmir temsilcisi ile eşleşti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "CEV Challenge Kupası'ndaki ilk rakibimiz Yunanistan temsilcisi ZAON Kifissia oldu. Avrupa yolculuğumuzda ilk olarak 24-26 Kasım tarihleri arasında deplasmanda karşılaşacağımız rakibimizi, 1-3 Aralık tarihleri arasında İzmir'de ağırlayacağız. Karşılaşmaların kesin tarihleri CEV tarafından açıklanacak. Şimdi Avrupa sahnesinde İzmir'i temsil etme zamanı" ifadelerine yer verdi.