Aras Kargo, Defne Başyolcu ile Anlaştı

İZMİR,

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Kargo, dış transferde son olarak Aydın BŞB ve Karşıyaka'da çifte lisansla oynayan pasör çaprazı Defne Başyolcu ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gençliğin ritmi, Defne'nin adıyla çalıyor. İzmir'e hoş geldin Defne Başyolcu" ifadelerine yer verildi.

Nilüfer Belediyespor'da profesyonel olan 18 yaşındaki voleybolcu Beşiktaş, Eczacıbaşı ve İBB Spor kulüplerinde de görev yaptı.