Arca Çorum FK, 23 Kasım\'daki Başakşehir maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Arca Çorum FK, 23 Kasım'daki Başakşehir maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Burak Yılmaz yönetiminde ilk idmanda 5'e 2 rondo, öğleden sonra salonda fitness yapıldı; hazırlıklar yarın devam edecek.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde günün ilk idmanında futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.
Öğleden sonraki ikinci antrenmanda ise futbolcular, salonda fitness çalışması gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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