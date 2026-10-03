Arca Çorum FK, Antalya kampını bitirdi; Gaziantep maçına Çorum'da hazırlanacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin Antalya kampı sona erdi.

Kulübün açıklamasına göre, 24 Eylül'de Antalya'da başlayan kampın son antrenmanında, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki futbolcular pas, çeviklik, çabukluk ve dar alan çalışmaları yaptı.

Kırmızı siyahlılar, ligin 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına Çorum'da devam edecek.