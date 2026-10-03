Arca Çorum FK, Antalya kampını bitirdi; Gaziantep maçına Çorum'da hazırlanacak - Son Dakika
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Arca Çorum FK, Antalya kampını bitirdi; Gaziantep maçına Çorum'da hazırlanacak

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Arca Çorum FK'nin 24 Eylül'de Antalya'da başlayan kampı sona erdi. Kırmızı siyahlılar, 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına Çorum'da devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin Antalya kampı sona erdi.

Kulübün açıklamasına göre, 24 Eylül'de Antalya'da başlayan kampın son antrenmanında, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki futbolcular pas, çeviklik, çabukluk ve dar alan çalışmaları yaptı.

Kırmızı siyahlılar, ligin 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına Çorum'da devam edecek.

Kaynak: AA
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