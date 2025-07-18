Arca Çorum FK, Bolu'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'daki kampta devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki hazırlık kampının ikinci etabında futbolcular, günde çift antrenman yapıyor.

Genel kuvvet çalışmalarının yanı sıra taktik idmanlara da ağırlık veren kırmızı-siyahlı ekipte, yeni transferlerin takıma adaptasyon süreci de yürütülüyor.

Futbolcular, bugünkü ilk antrenmanda salonda kuvvet, ikinci antrenmanda ise dinamik ısınma, sürat, 5'e 2 top kapma, hücum ve savunma taktiği çalışmaları yaptı.

Çorum ekibi, hazırlık kampının ikinci etabını yarın Azerbaycan ekiplerinden Turan Tovuz ile yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.