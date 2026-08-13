Arca Çorum FK, Galatasaray\'a Rüzgar Gibi Gidiyor

SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi kentten ayrılarak, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Arca Çorum FK, Süper Lig'in ilk haftasında yarın saat 21.30'da Galatasaray'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, Çorum FK Tesisleri'nden kulüp personeliyle vedalaşarak ayrıldı. Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki kafile tesislerden takım otobüsü ile Merzifon Havaalanı'na oradan da uçakla maçın oynayacağı İstanbul'a hareket etti.