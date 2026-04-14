Arca Çorum FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

14.04.2026 21:18
Arca Çorum FK, Sivasspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Hazırlıklar sürüyor.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında 19 Nisan Pazar günü sahasında Özbelsan Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligin 35. haftasında deplasmanda Pendikspor ile oynanan maçın adından 2 gün izin yapan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve kaleli oyun çalışmaları yaptı.

Çorum temsilcisi, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antrenman, Sivasspor, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

