Arca Çorum FK, Süper Lig'e Yükseldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'yi kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Esenler Erokspor ile Arca Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Arca Çorum Futbol Kulübünü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Esenler Erokspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyor, Arca Çorum Futbol Kulübüne önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."