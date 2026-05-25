Arca Çorum FK Süper Lig\'e Yükseldi

Arca Çorum FK'nın Trendyol Süper Lig'e yükselmesi, Çorum'un Osmancık, Bayat ve Sungurlu ilçelerinde büyük coşkuyla kutlandı.
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u Konya'da oynanan karşılaşmada 2-0 mağlup eden Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
Tarihi Koyunbaba Köprüsü üzerinde karşılaşmanın bitiş düdüğüyle havai fişek gösterisi düzenlendi.
Saat Kulesi önünde de araç konvoyları oluşturularak kutlamalar yapıldı.
Taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde Süper Lig sevincini yaşadı.
Bayat
Bayat Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Meydanda toplanan vatandaşlar, halay çekip tezahüratlarda bulundu.
Sungurlu
Sungurlu Atatürk Meydanında da taraftarlar, araçlarıyla konvoy yaptı.
Meydanda meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunan taraftarlar, araçlarıyla ilçe turu attı.
