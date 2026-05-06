ARCA Çorum FK U17 Göztepe ile Kritik Maçta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ARCA Çorum FK U17 Göztepe ile Kritik Maçta

ARCA Çorum FK U17 Göztepe ile Kritik Maçta
06.05.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ARCA Çorum FK U17, Göztepe ile play-off için mücadele edecek. Galibiyet hedefleniyor.

ARCA Çorum FK U17 Takımı, U17 Gelişim Ligi Play-Off Müsabakaları'nda son 8 takım arasına kalmak için yarın Göztepe U17 ile oynayacağı karşılaşma öncesi Ankara'ya uğurlandı.

Sezon boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Arca Çorum FK U17 Takımı, play-off etabında yoluna devam etmek için yarın saat 13.00'te Ankara Gölbaşı Mogan Stadyumu'nda Göztepe U17 Takımı ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, Göztepe karşısında galibiyet alarak adını son 8 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Teknik heyet, takımın antrenman temposu ve saha içi uyumunu ön plana çıkarırken, oyuncuların mücadele gücünün de belirleyici olacağı ifade edildi. Uğurlama programında kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu, Başkan Yardımcısı Feyyaz Göksel ile altyapıdan sorumlu yönetici Sinan Özdilli de yer aldı. Genç futbolcularla bir araya gelen Korkmazoğlu, "Sizler bu kulübün geleceğisiniz. Sahada sadece kendinizi değil, şehrimizi de temsil ediyorsunuz. Mücadelenizle gurur duyuyoruz" dedi.

Takım kafilesinin Ankara'ya moralli şekilde hareket ettiği görülürken, teknik heyet karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekerek sahaya kazanmak için çıkacaklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ARCA Çorum FK U17 Göztepe ile Kritik Maçta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası

16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:03:43. #.0.5#
SON DAKİKA: ARCA Çorum FK U17 Göztepe ile Kritik Maçta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.