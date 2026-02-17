Arca Çorum FK, Uğur Uçar'ı Teknik Direktör Olarak Atadı - Son Dakika
Arca Çorum FK, Uğur Uçar'ı Teknik Direktör Olarak Atadı

17.02.2026 16:46
Trendyol 1. Lig takımı Arca Çorum FK, Hüseyin Eroğlu'ndan sonra Uğur Uçar'la sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar'ı göreve getirdi.

Kulübün yazılı açıklamasında, Hüseyin Eroğlu'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Uğur Uçar ile 1,5 + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Uğur Uçar ile 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Türk futboluna önemli katkılar sunacağına inandığımız değerli hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uçar, en son Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor'u çalıştırdı.

Arca Çorum FK'de İstanbulspor yenilgisinin ardından 14 Şubat'ta teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılmıştı.

Kaynak: AA

Hüseyin Eroğlu, Uğur Uçar, Trendyol, Futbol, Spor

