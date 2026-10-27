Archie Brown, derbide Guendouzi\'nin saçının çekildiğini ve tırmaladıklarını söyledi

FENERBAHÇELİ futbolcu Archie Brown Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbinin sonunda yaşanan gerilimle ilgili, "Kaptanlarının, Matteo Guendouzi'nin saçını çektiğini gördüm, onu savundum. Galatasaraylıların yaptığı bu, tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" dedi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'ye karşı 2-1 kazandığı maçın sonunda iki takım arasında gerginlik yaşandı. Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'ın arasında yaşanan gerginlik sonrasında ortalık karıştı. İki takım oyuncuları arasında yaşanan olaylar, güçlükle sakinleştirildi.

Karşılaşmanın sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçeli Archie Brown, yaşanan arbedeyle ilgili boynundaki yarayı göstererek, "Kaptanlarının, Guendouzi'nin saçını çektiğini gördüm, onu savundum. Galatasaraylıların yaptığı bu, tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" dedi.