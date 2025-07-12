Archie Brown Fenerbahçe'de Mutlu

Fenerbahçe'nin Belçika'nın Gent ekibinden kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Archie Brown, sarı-lacivertli ekibe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe TV'ye açıklamada bulunan 23 yaşındaki sol bek, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun transferindeki en önemli etkenlerden birisi olduğunu belirtti.

Kendisini evinde gibi hissettiğini anlatan Brown, "Buraya gelmeden önce bile kendimi zaten bu ailenin bir parçası gibi hissettim. Jose Mourinho, bu kulübe gelmemdeki en önemli etkenlerden biriydi. Bana, kendi tecrübelerinden çok şey katabilecek biriyle çalışacak olmak benim için büyük bir fırsat. Kısaca ondan alabileceğim kadar fazla bilgiyi almaya ve onun yönetiminde kariyerimin en iyi döneminde olmaya çalışacağım. Bu yüzden bu durum benim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kendisini çok iyi karşıladığını, transfer sürecinde de çok istenildiğini hissettirdiğini dile getiren Brown, şunları kaydetti:

"Herkes tarafından bu kadar istenildiğimi hissetmem benim için gerçekten çok önemliydi. Ayrıca Devin Özek'le harika bir görüşme yaptım. Bu benim için gerçekten belirleyici bir faktördü. Başkan da öyle. Hem başkan hem de Devin Özek, bana kendimi evimdeymişim gibi hissettirdiler, gerçekten hoş karşılandığımı ve burada olmamı istediklerini hissettirdiler. Açıkçası onlara büyük bir teşekkür borçluyum çünkü eğer onlar olmasaydı şu an burada olur muydum bilmiyorum. O yüzden kesinlikle onlara minnettarım."

Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderen 23 yaşındaki oyuncu, "Sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada olduğum sürece sonuna kadar savaşacağım. Sahada elimden gelen her şeyi vereceğim ve benden her şeyi bekleyebilirsiniz. Gerçekten bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Burada olmak benim için bir onur. Başlamak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.