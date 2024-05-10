Arda Güler, 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Arda Güler, 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti

Arda Güler, 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı\'nı ziyaret etti

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da oynayacakları hazırlık maçları için başkent Madrid'de bulunan 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de hazır bulundu. Arda, milli takımın teknik heyetiyle sohbet etti ve oyuncuların sorularını yanıtladı. Arda, futbolculara krampon hediye etti, imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi.

10.05.2024 12:59
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Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, İspanya ile oynayacağı hazırlık maçları için başkent Madrid'de bulunan 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ziyarette Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de yer aldı. Milli takımın teknik heyetiyle sohbet eden Arda, oyuncuların sorularını yanıtladı. Nüket Küçükel Ezberci de futbolculara hitaben bir konuşma yaptı.

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, ziyaret için Arda Güler'e teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin genç oyunculara ilham verdiğini belirtti.

14 yaş altı milli takım futbolcularına birer krampon hediye eden Arda, daha sonra imza dağıttı ve günün anısına ekibin teknik heyet ve oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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