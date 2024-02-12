Arda Güler de içindeydi! Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı - Son Dakika
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Arda Güler de içindeydi! Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı

Arda Güler de içindeydi! Real Madrid\'in takım otobüsü kaza yaptı

Real Madrid takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken kaza yaptı. Otobüs, Almanya'da beyaz bir Toyota ile çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, oyuncular yolculuğa devam etti.

12.02.2024 19:44  Güncelleme: 19:48
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Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giden Real Madrid'de takım otobüsü Almanya'da kaza yaptı.

ARDA DA İÇİNDEYDİ

Bild'de yer alan habere göre, milli futbolcumuz Arda Güler'in de içinde yer aldığı Real Madrid kafilesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken maddi hasarlı bir kaza geçirdi.

YARALI YOK

Real otobüsünün uğradığı hasarın boyutu henüz netlik kazanmış değil. Kısa bir duraklamadan sonra, kazaya karışan herkes herhangi bir yaralanmaya uğramadan yoluna devam etti. Öte yandan haberde Real Madridli oyuncuların kazayı hissetmediğine yer verilirken, yolculuğun sorunsuz şekilde devam ettiğine ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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