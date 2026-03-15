Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler'den inanılmaz gol! Orta sahasının gerisinden attı

15.03.2026 01:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LaLiga'nın 28. haftasında Elche'yi konuk eden Real Madrid rakibini 4-1 yendi. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in attığı gol ise geceye damga vurdu. 89. dakikada rakip kalecinin açıldığını gören Arda Güler, kendi yarı alanının neredeyse yarısından yaptığı vuruşla gol attı.

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrik, Elche'yi konuk etti. Real Madrid rakibini 4-1 mağlup ederken, geceye Arda Güler'in attığı gol damga vurdu.

ORTA SAHANIN GERİSİNDEN ATTI

Maçın 89. dakikada rakip kalecinin açıldığını gören Güler, kendi yarı alanının neredeyse yarısından yaptığı vuruşla ağları sarstı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren diğer golleri ise 39. dakikada Rüdiger, 45. dakikada Valverde ve 66. dakikada Huijsen atarken, konuk takımın tek golü 85. dakikada Angel'den (KK) geldi. Real Madrid bu galibiyetin ardından puanını 66'ya yükseltti.

Dünya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 01:31:39. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.