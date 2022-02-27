Arda Güler, dev kulübün taraftarlarının ilgi odağı oldu! Transfer için girişim yapılmasını istediler - Son Dakika
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Arda Güler, dev kulübün taraftarlarının ilgi odağı oldu! Transfer için girişim yapılmasını istediler

27.02.2022 12:10

Genç futbolcu Arda Güler, son yıllarda Manchester City ile birlikte dünyanın en iyi takımı olarak gösterilen Liverpool'un gündeminde. Liverpool taraftarının yoğunlukla takip ettiği en büyük sitede, Real Madrid'in takip ettiği Arda Güler için girişim yapılması istenildi. Taraftarlar, Arda'yı öve öve bitiremiyor.

İngiliz devi Liverpool taraftarlarının nabzını tutan "liverpool.com", Fenerbahçe 'nin genç yeteneği Arda Güler'i mercek altına aldı. Akşam'ın aktardığı haber yorumda, "Liverpool harika çocuk Arda Güler'i transfer etmeli. Henüz 17 yaşına yeni girdi. Fenerbahçe, Slavia Prag'a elenerek Avrupa defterini kapattı ama Arda Güler için yollar açıldı. Geleceğin en büyük yıldızları arasında gösteriliyor. Berisha'nın golü öncesinde attığı çalımlar da onun yeteneğini gözler önüne serdi" analizi yapıldı.

Real Madrid'in ilgisi sönük kalır! Dev kulübün taraftarları Arda Güler'e hayran kaldı

"MESSİ DE AYNI YAŞLARDA BAŞLAMIŞTI"

Haberde, "Messi de aynı yaşlarda parlamaya başlamıştı. Çekya medyası Arda'nın bir gün Real Madrid'de oynayabileceğini yazdı. Arda, yüksek teknik kapasitesi sebebiyle orta alanın her bölgesinde oynayabilir.

Yaşı sebebiyle Klopp'un transfer stratejisine de tam olarak uyuyor. Onu erken yaşta transfer etmek daha akıllıca bir hamle olur. Çünkü yaşı ilerledikçe fiyatı da doğru oranda yükselecektir. O zaman transfer açısından işler zorlaşır" ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in ilgisi sönük kalır! Dev kulübün taraftarları Arda Güler'e hayran kaldı

"ELİNİZİ ÇABUK TUTUN"

Arda'nın yakın zamanda Fenerbahçe A Takımı'nın değişmez bir parçası olacağı vurgulanırken, "Bu bir sır değil. Arda bundan sonra Fenerbahçe'nin ilk 11'inin vazgeçilmez bir parçası olacak. Taraftarlar ona bayılıyor. Ona sadece Fenerbahçeliler değil, herkes destek veriyor. Liverpool bu sebeple elini çabuk tutmalı. İnanılmaz bir potansiyeli var. Biraz daha beklemeye karar verirlerse bonservis bedeli inanılmaz artacaktır. Şimdiden peşinde birçok kulüp bulunuyor" denildi.

Real Madrid'in ilgisi sönük kalır! Dev kulübün taraftarları Arda Güler'e hayran kaldı
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Arda Güler Real Madrid'e gidiyor! Arda Güler Real Madrid'e gidiyor!

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Son Dakika Spor Arda Güler, dev kulübün taraftarlarının ilgi odağı oldu! Transfer için girişim yapılmasını istediler - Son Dakika


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