Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur

Geniş Video İzle

Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'ın sakatlanması sonrasında formayı alabilecek isimler netleşti. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Bellingham'ın yerine formayı milli futbolcu Arda Güler'e vereceği belirtildi. Güler, Bellingham'ın yokluğunda formayı alabilecek en güçlü aday olarak gösterildi.

24.08.2024 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham'ın sakatlanması sonrasında Carlo Ancelotti'nin formayı milli futbolcu Arda Güler'e vereceği ifade edildi.

BELLINGHAM 1 AY YOK

Eflatun-beyazlılardan yapılan açıklamada, Bellingham'ın sağ bacağının arka adalesinde sakatlık tespit edildiği bildirildi. İspanyol basını, Bellingham'ın sahalara dönmesinin bir ayı bulacağını iddia etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise formayı alabilecek isimler netleşti.

ARDA FORMAYI KAPACAK

Marca'da yer alan habere göre Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruyor. Milli futbolcu Arda Güler, Bellingham'ın sakatlığı sonrası Madrid ekibinde formayı alabilecek en güçlü aday olarak gösterildi. Arda'nın alternatifi olarak ise Hırvat yıldız Luka Modric belirlendi.

Arda Güler\'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur

Carlo Ancelotti, Jude Bellingham, Real Madrid, Arda Güler, Madrid, Dünya, Spor, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali Öztürk: Mecburiyetten yani, rezillik...Halamgururumuz deyip duruyorsunuz. adamlar alduğınanalacağına pişman işte anlayın artık şunu... 6 56 Yanıtla
  • kuzeyli baba: haydi arda sırala golleri tüm Türkiye seni destekliyoruz 46 2 Yanıtla
  • ferhat eser: suriyeli galatasaraylılar ardaya hayranlar 11 27 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: ZANNETMEM ENDRIK OYNAR ARDA O KALIBREDE DEGIL 5 24 Yanıtla
  • Hasan null: Arda'nın oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. İnşaAllah çok daha başarılı günlerini göreceğiz Ardamızın 19 1 Yanıtla
  • Çelikk: Arda yedek kalsin 0 10 Yanıtla
  • Ankara null: oynatmazzzz 2 7 Yanıtla

13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:18 İzmir Körfezi’nde balık ölümleri Bakanlık harekete geçti İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
18:49 Ankara’nın iki ilçesini sağanak vurdu, yollar göle döndü Ankara'nın iki ilçesini sağanak vurdu, yollar göle döndü
18:25 Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi
17:48 İsrail’den, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze ziyaretine engel İsrail'den, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze ziyaretine engel
17:41 Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı
17:04 Yer: Giresun Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı
17:03 Fed Başkanı Powell’ın konuşması sonrası kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik
16:32 Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor İşte Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in son görüntüleri Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri
16:28 Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
16:11 Rusya’dan global ekonomiye kripto çıkarması Rusya'dan global ekonomiye kripto çıkarması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 14:23:41. #1.13#
SON DAKİKA: Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement