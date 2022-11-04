Canlı yayında olduğunu fark etmeyen Arda Güler'in muhabire soruduğu soru yüzleri gülümsetti - Son Dakika
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Canlı yayında olduğunu fark etmeyen Arda Güler'in muhabire soruduğu soru yüzleri gülümsetti

04.11.2022 02:14
Canlı yayında olduğunu fark etmeyen Arda Güler'in muhabire soruduğu soru yüzleri gülümsetti

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldiği maçta 1 gol-1 asist yaparak yıldızlaştı. 17 yaşındaki futbolcu maç sonu röportaj vermek için muhabirin yanına geldiği sırada o yayında olduğunu fark etmeyerek, "Ne diyeceğiz ne soracağız abi?" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine muhabirin, "Herkes seni bekliyor. Hiç heyecanlanma." demesi yüzleri gülümsetti.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 6. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Zorlu maçta Arda Güler performansıyla yıldızlaşan isim oldu.

"NE DİYECEĞİZ ABİ?"

Maç sonrası röportaja gelen Arda Güler o an yayında olduğunu fark etmeyerek muhabirle diyaloğa girdi. Genç yıldızın, "Ne diyeceğiz ne soracağız abi?" demesi üzerine muhabirin, "Herkes seni bekliyor. Hiç heyecanlanma." ifadelerini kullanması herkesi tebessüm ettirdi.

Canlı yayında olduğunu fark etmeyen Arda Güler'in muhabire soruduğu soru yüzleri gülümsetti

HEM GOL ATTI HEM DE ASİST YAPTI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Arda Güler, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Genç yıldız, 45+2. dakikada ise kornerden Arao'nun attığı golün asistini yapan isimdi. 17 yaşındaki futbolcu bu performansıyla takıma galibiyeti getiren en önemli aktör oldu.

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