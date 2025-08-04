Arda Güler, Fenerbahçe\'ye transfer ettiriyor

Yeni sezon öncesinde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler diğer transferlere çevrildi. Her iki kanatta da oynayabilen bir ismi transfer etmek isteyen yönetim, Kerem Aktürkoğlu'nun dışında bu bölgeye tüm dünyada ses getirecek bir yıldızı daha transfer etmenin peşinde.

ARDA GÜLER İKNA EDECEK

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin listesinin en başında Brahim Diaz var. Brahim Diaz'ın önceliği İspanyol devinde kalmak ancak onun için de forma şansı bulmak zor olacak. Real Madrid, Faslı yıldızın sözleşmesini uzatmak için haziranda anlaşma sağlasa da hâlâ imzayı attırmadı. Sarı-lacivertli yönetim, Brahim'in yakın arkadaşı Arda Güler'in ikna konusunda en önemli koz olacağı ve transferi Fenerbahçe'ye gerçekleştireceği belirtildi.

MALİYET KISMI HAKAN SAFİ'DE

Başarılı oyuncu bonservisiyle gelecek olursa, yönetici Hakan Safi maliyeti üstlenmeye hazır olacak. Ancak Brahim'in Real Madrid ile bağlarını koparmak istememesi durumunda transferde kiralık formülünün devreye girebileceği öğrenildi.