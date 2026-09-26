Arda Güler, Fransa yenilgisi sonrası sakatlara rağmen en iyisini yaptıklarını söyledi - Son Dakika
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Arda Güler, Fransa yenilgisi sonrası sakatlara rağmen en iyisini yaptıklarını söyledi

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye, Kocaeli'de oynanan maçta Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Arda Güler, çok sayıda sakat oyuncuya rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını, kazanmayı çok istediklerini ve üzgün olduklarını söyledi.

MİLLİ futbolcu Arda Güler, "Çok sayıda sakat oyuncumuz vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye, Kocaeli'de oynanan karşılaşmada Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından ay-yıldız ekibin genç futbolcusu Arda Güler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Arda Güler, "Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidersek gidelim; ülkemizde, Avrupa'da, her yerde bizi destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Gerçekten çok sayıda sakat oyuncumuz vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız. İnşallah orada kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Arda GülerKocaeliTürkiyeFransaFutbolSporSon Dakika

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