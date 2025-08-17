Arda Güler'in 2 yıldır beklediği an geldi - Son Dakika
Spor

Arda Güler'in 2 yıldır beklediği an geldi

Arda Güler\'in 2 yıldır beklediği an geldi
17.08.2025 19:57
Marca Gazetesi, Arda Güler için bu sezonun bambaşka olacağını dile getirdi. Haberde, 2 yıldır takımda olan ancak ilk 11'e giremeyen Arda'nın yeni sezonda ilk 11'de olacağı belirtildi.

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, yeni sezonda 2 yıllık hasretine son vermeye hazırlanıyor.

2 YILDIR BEKLEDİĞİ AN GELDİ

İspanya'nın en ünlü gazetelerinden biri olan Marca gazetesi, Arda Güler'in gelişimini manşetlere taşıdı. Haberde, Arda Güler'in yaz dönemi boyunca fiziksel olarak güçlendiğini ve ikili mücadelelere karşı daha dirençli olduğunu dile getirdi.

''BAŞROL OYNAYACAK''

Arda'nın Xabi Alonso önderliğinde takımın başrol oyuncularından biri olacağı dile getirilerek, "Artık kısa süre forma giymek yerine başrol oynayacak. Duran toplarda sorumluluk alıyor, bu da kilit bir oyuncu olmaya aday olduğu bir diğer rol." ifadeleri kullanıldı.

İLK 11'DE OLACAK

Geride kalan iki sezonda ilk 11'e bir türlü giyemeyen milli oyuncunun, sezonun açılış maçı olan Osasuna karşısında ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
19:11
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
