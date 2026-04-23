İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid, 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in "adalesinde zedelenme" tespit edildiğini duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Bugün yapılan testlerin ardından oyuncumuz Arda Güler'in sağ arka adalesinde zedelenme tespit edilmiştir." denildi.

Arda, bu sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıktı ve 6 gol attı.

Real Madrid, LaLiga'nın 33. haftasında yarın Real Betis'e konuk olacak.