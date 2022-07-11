Arda Güler'in Hull City'e attığı enfes gol, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın yüz ifadesini değiştirdi

Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanırken, Arda Güler'in attığı gol sosyal medyayı salladı.

Görüntü: TV8

ARDA GÜLER KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKTI

Golsüz berabere devam eden maçta Fenerbahçeli Arda Güler, 87. dakikada sahneye çıktı. 17 yaşındaki futbolcu kullandığı frikikte topu kalecinin çaresiz bakışları altında filelere gönderdi. Gol sonrası sarı-lacivertliler büyük bir sevinç yaşarken, tribünde ekrana yansıyan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın Arda Güler'in gol sevincini izlerkenki mutlu görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.