Arda Güler'in Hull City'e attığı enfes gol, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın yüz ifadesini değiştirdi - Son Dakika
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Arda Güler'in Hull City'e attığı enfes gol, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın yüz ifadesini değiştirdi

11.07.2022 14:03

Fenerbahçe, hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'i 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 87. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, frikikten attığı enfes golle takımını öne geçiren isim oldu. 17 yaşındaki yetenekli futbolcunun golünden sonra Ali Koç ve Acun Ilıcalı yüz ifadelerindeki mutluluk ekrana yansıdı.

Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanırken, Arda Güler'in attığı gol sosyal medyayı salladı.

Görüntü: TV8

ARDA GÜLER KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKTI

Golsüz berabere devam eden maçta Fenerbahçeli Arda Güler, 87. dakikada sahneye çıktı. 17 yaşındaki futbolcu kullandığı frikikte topu kalecinin çaresiz bakışları altında filelere gönderdi. Gol sonrası sarı-lacivertliler büyük bir sevinç yaşarken, tribünde ekrana yansıyan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın Arda Güler'in gol sevincini izlerkenki mutlu görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Görüntü: TV8
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Son Dakika Spor Arda Güler'in Hull City'e attığı enfes gol, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın yüz ifadesini değiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler'in Hull City'e attığı enfes gol, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın yüz ifadesini değiştirdi - Son Dakika
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