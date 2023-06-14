Arda Güler'in serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olarak belirlendi - Son Dakika
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Arda Güler'in serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olarak belirlendi

14.06.2023 21:22

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünyanın en önemli kulüplerinin radarına girdi. Ünlü futbol gazetecisi Fabrizio Romano, birçok Avrupa devinin Arda Güler'i ikna etmeye çalıştığını ve Türk oyuncunun sadece 17.5 milyon euroya satın alınabileceğini belirtti. Fenerbahçe ise Güler'i bir sezon daha elde tutmak ve daha yüksek bir fiyata satmak için yeni bir kontrat imzalamaya çalışıyor.

Dünyanın en önemli kulüplerinin radarına aldığı ve büyük ilgiyle takip ettiği Arda Güler'in sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ortaya çıktı.

17.5 MİLYON EUROYA SATIN ALINABİLİR

Ünlü futbol gazetecisi Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i birçok Avrupa devinin ikna etmeye çalıştığını belirterek, "Anlaşılan Türk elması Arda Güler sadece 17,5 milyon euroya satın alınabilecek" dedi.

AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN

Öte yandan Fenerbahçe'nin, 10 numarasını bir sezon daha elde tutmak ve daha yüksek bir fiyata satmak için Güler'i yeni bir kontrat imzalamaya ikna etmeye çalıştığı konuşuluyor. Birçok farklı "dünyanın en iyi genç yetenekleri" listesinin tepesinde yer alıyor.

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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Arda Güler'in serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olarak belirlendi - Son Dakika
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