Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

19.10.2025 23:50
La Liga 9. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Real Madrid'de 65. dakikada oyuna giren Arda Güler, Mbappe'ye harika bir asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

La Liga 9. hafta maçında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid, 1-0 kazandı.

ARDA'DAN HARİKA ASİST MBAPPE'DEN GOL

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 80. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. İspanyol devinde 65. dakikada oyuna giren Arda Güler, Fransız oyuncunun attığı golde harika bir pas atarak takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında büyük rol oynadı.

GETAFE MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

Getafe'de 77. dakikada Allan Nyom direkt kırmızı kartla, 84. dakikada da Alejandro Sancris ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

REAL MADRİD LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 24'e yükselten Real Madrid, liderlik koltuğuna oturdu. Getafe ise 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, El Clasico'da sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Getafe, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Apple User:
    harikasın Harika çocuk 47 4 Yanıtla
  • Mh459267:
    ipten alan mbappe ..tabi sondakika hergün arda şişirme yapması artık. orman oldu..YA KENAN YILDIZ AVRUPADA HARİKALAR YARATIYOR AEDADAN DAHA DEĞERLİ NEDENSE SONDAKİKA BIRKEZ YAZMAZ O ARDACI NETÜR BÎR .İLİŞKI VAR ANLAMADIK 4 17 Yanıtla
    Apple User:
    galiba Galatasaray taraftarısın hasetliğin sebebi bu olabilir 4 1
    Ahmet6057:
    Beyin bedava. 2 0
  • Erdinç Uzuner:
    Bizim tıfıl Messi yine yedek kalmış maalesef. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
