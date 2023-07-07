Yalnızca 2 tercih arasında kalmıştı! Arda Güler'in Real Madrid'de giyeceği forma numarası belli oldu

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde büyük bir sürpriz olmazsa 24 numaralı formayı giyecek.

9 VE 24 NUMARA BOŞTA

Real Madrid'de Jesus Vallejo'nun 25 numaralı formayı alması sonrasında 9 ve 24 numaralı formalar boşa çıktı. AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'de yeni sezonda 24 numaralı formayla boy gösterecek.

NUMARALAR 25'E KADAR

İspanya La Liga'daki kurallara göre futbolculara, 1 ile 25 arasında forma numarası verilebiliyor. Toplam 30 milyon euro bedelle Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olan Arda Güler, dünya devi ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.