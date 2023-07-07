Yalnızca 2 tercih arasında kalmıştı! Arda Güler'in Real Madrid'de giyeceği forma numarası belli oldu - Son Dakika
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Yalnızca 2 tercih arasında kalmıştı! Arda Güler'in Real Madrid'de giyeceği forma numarası belli oldu

07.07.2023 10:52

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde büyük bir sürpriz olmazsa 24 numaralı formayı giyecek. Real Madrid'de Jesus Vallejo'nun 25 numaralı formayı alması sonrasında 9 ve 24 numaralı formalar boşa çıktı. Arda Güler, Real Madrid'de yeni sezonda 24 numaralı formayla boy gösterecek.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde büyük bir sürpriz olmazsa 24 numaralı formayı giyecek.

9 VE 24 NUMARA BOŞTA

Real Madrid'de Jesus Vallejo'nun 25 numaralı formayı alması sonrasında 9 ve 24 numaralı formalar boşa çıktı. AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'de yeni sezonda 24 numaralı formayla boy gösterecek.

NUMARALAR 25'E KADAR

İspanya La Liga'daki kurallara göre futbolculara, 1 ile 25 arasında forma numarası verilebiliyor. Toplam 30 milyon euro bedelle Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olan Arda Güler, dünya devi ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

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Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalnızca 2 tercih arasında kalmıştı! Arda Güler'in Real Madrid'de giyeceği forma numarası belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalnızca 2 tercih arasında kalmıştı! Arda Güler'in Real Madrid'de giyeceği forma numarası belli oldu - Son Dakika
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