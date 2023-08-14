Arda Güler ameliyat oldu! 1-2 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Güler ameliyat oldu! 1-2 ay sahalardan uzak kalacak

Son Güncelleme: 14.08.2023 14:16

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, diz sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Real Madrid, Güler'in sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdiğini ve önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacağını açıkladı. Güler'in ameliyat sonrası iyileşme ve sahalara dönme süresinin 1-2 ayı bulması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, talihsiz bir diz sakatlığı geçirmişti. 3 haftadır sahalardan uzak kalan genç yıldız, ameliyat oldu.

"İYİLEŞME SÜRECİNE BAŞLAYACAK"

Real Madrid, Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

1-2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Arda Güler'in ameliyat sonrası iyileşme ve sahalara dönme süresinin 1-2 ayı bulması bekleniyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti daha önce yaptığı açıklamada, "Arda Güler, sakatlığı için ameliyat olursa çok daha çabuk dönecek. Ufak bir sorun, kısa sürede dönecektir." demişti.

YORUMLAR (1)
  • fatih kara : O kadar çok konuşuldu ki nazar değdi çocuğa... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler ameliyat oldu! 1-2 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Zonguldak'ta yaşanan vahşet olayıyla ilgili psikiyatristten çağrı: Acilen ruh sağlığı yasası istiyoruz
14:50 Arif Verimli Zonguldak'ta yaşanan vahşete sessiz kalmadı: Acilen ruh sağlığı yasası çıkarılmalı
14:50 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, greve çıkan işçileri vazgeçirmek için patronu övdü
14:38 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, greve çıkan işçileri patronu överek vazgeçirmeye çalıştı
14:26 Afra Saraçoğlu, Yunanistan tatilinde tanga bikinisiyle poz verdi
14:22 Yunanistan'da tatil yapan Afra Saraçoğlu'nun tanga bikinisiyle poz verdi
14:16 Arda Güler ameliyat oldu! 1-2 ay sahalardan uzak kalacak
14:05 Arda Güler ameliyat oldu! Uzun süre sahalardan uzak kalacak
14:07 Boş arazide bulunan poşetten köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi çıktı
14:02 Gaziantep'te bir arazide köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2023 15:12:09. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Güler ameliyat oldu! 1-2 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement