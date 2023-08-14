Arda Güler ameliyat oldu! 1-2 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, talihsiz bir diz sakatlığı geçirmişti. 3 haftadır sahalardan uzak kalan genç yıldız, ameliyat oldu.

"İYİLEŞME SÜRECİNE BAŞLAYACAK"

Real Madrid, Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

1-2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Arda Güler'in ameliyat sonrası iyileşme ve sahalara dönme süresinin 1-2 ayı bulması bekleniyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti daha önce yaptığı açıklamada, "Arda Güler, sakatlığı için ameliyat olursa çok daha çabuk dönecek. Ufak bir sorun, kısa sürede dönecektir." demişti.