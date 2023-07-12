Dünya onu konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid defansını ipe dizdi

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, dünya devinin antrenmanlarında yaptıklarıyla büyülemeye devam ediyor. Genç yıldız, son olarak "Zidane çalımı" olarak bilinen hareketi yaparak adeta kendisine hayran bıraktı. Real Madrid o anları sosyal medya hesabından paylaşırken birçok futbolsever, genç yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı.

FUTBOLSEVERLER, ARDA'YI İZLEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Arda Güler'in Real Madrid defansını adeta düğümlediği videoyu kulüp "Adı: Arda, 1. soyadı: Kalite, 2. soyadı: Güler" ifadeleriyle paylaştı. Videoya gelen yorumlarda, dünyanın birçok yerinden futbolsever genç yıldızı sahada görmek için sabırsızlandığını belirtti.

ANCELOTTI'DEN TAM PUAN ALDI

Real Madrid hesabı sık sık Arda Güler videoları paylaşırken, teknik direktör Ancelotti'nin de genç yıldızın performansından oldukça memnun olduğu belirtiliyor.