Dünya onu konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid defansını ipe dizdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya onu konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid defansını ipe dizdi

12.07.2023 16:46

Arda Güler, Real Madrid antrenmanında attığı çalımla gündeme oturdu. Eflatun-beyazlıların hesabı o anları paylaşırken, dünyanın birçok yerinden futbolsever milli futbolcuyu sahada görmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, dünya devinin antrenmanlarında yaptıklarıyla büyülemeye devam ediyor. Genç yıldız, son olarak "Zidane çalımı" olarak bilinen hareketi yaparak adeta kendisine hayran bıraktı. Real Madrid o anları sosyal medya hesabından paylaşırken birçok futbolsever, genç yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı.

FUTBOLSEVERLER, ARDA'YI İZLEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Arda Güler'in Real Madrid defansını adeta düğümlediği videoyu kulüp "Adı: Arda, 1. soyadı: Kalite, 2. soyadı: Güler" ifadeleriyle paylaştı. Videoya gelen yorumlarda, dünyanın birçok yerinden futbolsever genç yıldızı sahada görmek için sabırsızlandığını belirtti.

ANCELOTTI'DEN TAM PUAN ALDI

Real Madrid hesabı sık sık Arda Güler videoları paylaşırken, teknik direktör Ancelotti'nin de genç yıldızın performansından oldukça memnun olduğu belirtiliyor.

Arda, Real Madrid defansını düğümledi! Bu kareden sonra yaptıklarını dünya konuşuyor
YORUMLAR (2)
  • Ahmet Bey: Tamam artık transfer oldu her adımını haber yapmayın atıp tutmayın nazar değecek çocuğa salın çocuğu kendi haline sanatını icra etsin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Talip Konyali: asrın topçusu geliyor...az kaldı..inşallah...Rabbim nazardan korusun inşallah Cevap Yaz 109 1 Yayından Kaldır
500
Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bir başka Türk için istekli! Anlaşma an meselesi Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bir başka Türk için istekli! Anlaşma an meselesi

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya onu konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid defansını ipe dizdi - Son Dakika


Son Dakika
17:19 Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'a geldi
17:15 Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Angelino, İstanbul'da! İşte ilk sözleri
16:57 Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bir başka Türk için istekli! Anlaşma an meselesi
16:52 Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona hırs yaptı! Türk futbolcu için gemileri yaktılar
16:36 Hırsızlık Girişimine Otomobil Müdahalesi
16:32 Kadının çantasını zorla almaya çalışan hırsızın üzerine aracını sürdü
16:26 Zelenski'nin NATO Zirvesi'nde yalnız başına kaldığı anlar gündem oldu
16:22 Zelenski'nin NATO Zirvesi'nde çekilen karesi fena dile düştü
16:20 İrem Helvacıoğlu, Bikinili Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı
16:12 Peş peşe bikinili pozlarını paylaşan İrem Helvacıoğlu, fiziğiyle hayran bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 17:28:44. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya onu konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid defansını ipe dizdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement