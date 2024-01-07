Arda Güler, Real Madrid\'deki ilk maçında beğeni topladı

Real Madrid'e sezon başında transfer olan Milli oyuncu Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk maçına çıktı. Real Madrid'de 59 dakika oyunda kalan 18 yaşındaki oyuncu, 3-1'lik galibiyette performansıyla beğeni topladı.

Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki oyuncu Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz İspanya ekibinde süre bulamamıştı. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlarına devam eden Arda Güler, İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2'nci Lig ekibi Arandina karşısında ilk 11'de çıkarak ilk kez Real Madrid formasını giymiş oldu. Müsabakada 59 dakika oyunda kalan Arda, karşılaşmada etkili oyunuyla galibiyette büyük rol oynadı.

El Montecillo'da oynanan karşılaşmayı Julian Villasenor yönetti. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Arandina; Alvarez - Ochoa, Marquez, Pesca, Atomo, Santa, Vitolo, Zazu, Haji, Sualdea ve Ayoub 11'iyle çıktı. Konuk ekip Real Madrid ise; Kepa - Tobias, Carillo, Nacho, Garcia, Ceballos, Camavinga, Paz, Arda Güler, Brahim ve Joselu ile sahadaydı.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyuna ağırlığını koyan Real Madrid oldu. Oyunu tamamen Arandina yarı sahasına yığan Madrid, yer yer boşluklar bulsa da pozisyonları tamamlama konusunda sonuç bulamadı. Karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümünde Arda Güler, gösterdiği performans ile Real Madrid'de ön plana çıkan isim oldu. İlk yarıda Arda Güler'in çok istekli oluşu ve maçtaki bütün aksiyonların içerisinde yer alması da dikkat çekti. Maçın 19'uncu dakikasında Arda'nın bir şutu da direğe çarparak dışarıya çıktı. İlk yarı golsüz sonuçlandı: 0-0.

İkinci yarıda da Real Madrid, oyuna ön alan baskısıyla başladı. Topun hakimiyetini hiç kaybetmeyen Real Madrid, 53'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Brahim Diaz'ın Zazu'nun müdahalesiyle yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 54'üncü dakikada topun başına geçen Joselu, karşılaşmada perdeyi açtı: 0-1. Golden bir dakika sonra İspanyol devinde bu kez penaltıyı aldıran Brahim Diaz, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 55'inci dakikada penaltı noktasının gerisinde savunmadan seken topu önünde bulan Brahim Diaz'ın kontrolü sonrası şutunda top ağlarla buluştu: 0-2. Golün ardından oyunda tempo düşerken, Arandina da tüm hatlarıyla savunmaya çekildi. Karşılaşmanın son bölümlerinde ise Madrid, kısa paslarla organize olmaya çalıştı. 90+1'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Brahim Diaz'ın altıpas üzerine çevirdiği topa Rodrygo kontrolü sonrası vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3. Golden sonra karşılaşmada ilk kez Arandina etkili geldi. 90+3'üncü dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Raly'nin içeri çevirdiği topa Madrid savunmasında Nacho ters dokundu ve top ağlara gitti: 1-3. Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid mücadeleden 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

İLK MAÇ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2'nci Lig ekibi Arandina karşısında çıktı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmada 59 dakika süre aldı. Milli oyuncu, 59 dakikada toplam 56 kez topla buluştu. Karşılaşmada oyundan çıkana kadar sahanın en iyilerinden biri olan Arda, yüzde 90 pas isabetiyle oynadı. Toplamda 39 pas denemesi yapan Arda Güler, 35'ini olumlu kullandı. 2 de kilit pas veren 18 yaşındaki oyuncu, 4 şut çekti ve bir şutu da direkten döndü. İlk maçında hücum anlamında etkisini gösteren Arda, büyük övgü topladı.