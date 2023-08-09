Arda Güler, "La Liga'da izlenecek 5 yeni transfer" listesine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Güler, "La Liga'da izlenecek 5 yeni transfer" listesine girdi

09.08.2023 15:23

Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, ünlü haber ajansı AFP tarafından "La Liga'da izlenecek 5 yeni transfer" listesinde yer aldı. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak yıldız için 'Türk dahi' ifadesi kullanılırken, yedek kulübesinde Ancelotti'den şans bekleyeceği belirtildi.

Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, ünlü haber ajansı AFP tarafından " La Liga'da izlenecek 5 yeni transfer" listesinde yer aldı. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak yıldız için "Türk dahi" ifadesi kullanılırken, yedek kulübesinde Ancelotti'den şans bekleyeceği belirtildi.

"MESSI İLE KIYASLANIYOR"

AFP, Arda Güler'den bahsederken, "Madrid, Messi ile kıyaslanan genç Türk dahinin, 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor." ifadelerini kullandı.

İzlenmesi gereken diğer 4 yeni transfer ise şöyle:

  • İlkay Gündoğan-Barcelona
  • Jude Bellingham-Real Madrid
  • Cesar Azpilicueta-Atletico Madrid
  • Real Sociedad-Andre Silva
YORUMLAR
500
İlk kutlayan Arda Güler oldu! İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, Real Madrid'de İlk kutlayan Arda Güler oldu! İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, Real Madrid'de

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, 'La Liga'da izlenecek 5 yeni transfer' listesine girdi - Son Dakika


Son Dakika
15:23 Arda Güler, "La Liga'da izlenecek 5 yeni transfer" listesine girdi
15:18 İspanya nefesini tuttu onu izleyeceği günü bekliyor! "Türk dahi" Arda Güler, 5 kişilik listeye girdi
15:08 Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvenen yarışmacı 3. soruda elendi
15:04 Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvenen yarışmacı 3. soruda elendi
15:06 Alaçatı'da eğlence mekanı çalışanları müşterileri darp etti! O anlar kamerada
15:03 Alaçatı'da eğlence mekanında kavga! Çalışanlar müşterileri böyle darp etti
14:59 Trafikte Dayak Yiyen Genç, Evlilik Teklifiyle Şaşırttı
14:56 Tartışma yaratacak evlilik teklifi! İşin finalinde genç kız "Ömrüm boyunca unutamam" dedi
14:52 Erzurum'da içme suyu deposundan fare ölüleri çıktı! Halk aylardır bu sudan içmiş
14:48 Erzurum'da içme suyu deposunda fare ölüleri çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2023 15:53:33. #1.13#
SON DAKİKA: Arda Güler, "La Liga'da izlenecek 5 yeni transfer" listesine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement