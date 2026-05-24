Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı
24.05.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'de sezonu kapattığı iddia edilen Arda Güler, ligin son maçı olan Athletic Bilbao karşılaşmasında sahalara geri döndü. İkinci yarıda oyuna dahil olan milli oyuncu, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla tam not aldı.

La Liga’nın kapanış haftasında Real Madrid, Athletic Bilbao’yu Santiago Bernabeu'da ağırladı. Gol düellolarına sahne olan nefes kesici mücadeleyi eflatun-beyazlılar 4-2 kazanmayı başardı. 

BERNABEU'DA GOL DÜELLOSU

Real Madrid’e galibiyeti getiren goller Garcia, Bellingham, Mbappe ve Brahim Diaz’dan gelirken, konuk ekibin golleri Guruteza ve Izeta ile geldi. 

''SEZONU KAPATTI'' DENMİŞTİ, ARDA GERİ DÖNDÜ

Yaşadığı talihsiz kas sakatlığı nedeniyle uzmanların "bu sezon artık oynayamaz" gözüyle baktığı milli yıldızımız Arda Güler'den müjdeli haber geldi. Beklenenden çok daha hızlı bir iyileşme süreci geçiren 21 yaşındaki milli oyuncu karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil oldu. 

VERDİĞİ PASLA PARMAK ISIRTTI

Arda, sahaya adım atar atmaz klasını konuşturdu. Maçın son anlarında Real Madrid'in bulduğu 4. gol öncesinde Arda'nın orta sahadan attığı milimetrik uzun pas, stadyumdaki taraftarları ayağa kaldırdı. Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen sergilediği bu üstün oyun görüşü ve soğukkanlılık, İspanyol basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İspanyol basını ve taraftarlar övgüler yağdırdığı Arda'ya tam not verdi. 

EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCU

Arda Güler, bu sezon ligde 9 asist yaparak Real Madrid forması altında sezonun en çok asist yapan futbolcusu olmayı başardı. 

Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

17:33
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 17:51:12. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.