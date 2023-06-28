Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in yeni adresi Sevilla mı?

Transferin gözde ismi Arda Güler için İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid ve Barcelona'nın da peşinde olduğu futbolcunun Sevilla'yı seçtiği öne sürüldü.

SEVILLA, ARDA'YI İKNA ETTİ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Arda Güler, tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Haberde Benfica, Barcelona ve Real Madrid'in de yakından ilgilendiği genç yıldızı, Sevilla'nın ikna ettiği belirtildi.

YILDIZ FUTBOLCULAR SATILACAK

Sevilla'nın Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin dışında futbolcuya da ödeyeceği ücretle birlikte maddi olarak güçlük yaşama ihtimali bulunuyor. İspanyol ekibinin bu nedenle Bono, Ocampos ve Acuna gibi isimlerin satışına izin verilebileceği konuşuluyor.