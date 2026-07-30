Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Arda Güler\'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Leganes'i 4-1 yendiği hazırlık maçında Franco Mastantuono'nun performansı tartışma yarattı. Mastantuono'nun oyun içindeki tercihleri Arda Güler'i dahi şaşkına çevirirken, taraftarlar oyuncuyu ağır şekilde eleştirdi.

Real Madrid'in Leganes ile oynadığı ve 4-1 kazandığı hazırlık maçında Franco Mastantuono'nun sergilediği performans taraftarların tepkisine yol açtı. 

SAHA İÇİNDEKİ TAVIRLARI ELEŞTİRİLERİN ODAĞI

Mücadelede milli futbolcumuz Arda Güler asist yaparken, Mastantuono da fileleri havalandırmayı başardı; ancak Arjantinli oyuncunun saha içindeki tercihleri eleştirilerin hedefi oldu.

ARDA GÜLER VE TARAFTARLAR ŞAŞKIN

Karşılaşma sırasında Arda Güler'in attığı bir pas sonrası Mastantuono'nun topu kullanma şekli ve yaptığı tercih, saha içinde milli futbolcuyu şaşırtırken sosyal medyada da geniş yankı buldu. 18 yaşındaki futbolcunun sergilediği oyunu Real Madrid seviyesi için yetersiz bulan taraftarlar, genç oyuncunun abartıldığını savunarak takımdan ayrılması gerektiğini dile getirdi.

AYRILIK İDDİASI GÜNDEMDE

The Athletic kaynaklı habere göre; Mastantuono'nun takımdan kiralık olarak ayrılması gündemde. Avrupa seçeneğinin yanı sıra Arjantinli oyuncunun eski kulübü River Plate'e dönmek istediği, River Plate'in de genç yeteneği yeniden kadrosuna katmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Welcome to Arda. 1 0 Yanıtla
  • Caner atalay Caner atalay:
    illa yapacaksın arda güler haberi 1 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Boykot reklamında oynayınca bizde şaşırmıştık lakin artık herşey normal geliyor… 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fed, faiz kararını açıkladı Fed, faiz kararını açıkladı
Yasağı kaldıran Gaziantep FK’dan transfer şov: 7 isim birden açıklandı Yasağı kaldıran Gaziantep FK'dan transfer şov: 7 isim birden açıklandı
FIFA’dan Türk kulübüne ceza Lige -6 puanla başlayacaklar FIFA'dan Türk kulübüne ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gençlerbirliği’ne İrfan Can Eğribayat’ın ardından bir de Galatasaray’dan transfer Gençlerbirliği'ne İrfan Can Eğribayat'ın ardından bir de Galatasaray'dan transfer
Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi’nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın

18:41
Resmi açıklama geldi UEFA’dan FIFA’ya boykot
Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot
18:36
Fenerbahçe’de ayrılık Aziz Yıldırım’a bağlı ’’Evet’’ derse bir devir kapanıyor
Fenerbahçe'de ayrılık Aziz Yıldırım'a bağlı! ''Evet'' derse bir devir kapanıyor
18:03
Fas’tan İspanya’ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
16:58
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 18:51:30. #7.12#
SON DAKİKA: Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.