Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde görev alacak

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda 14 Aralık Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadı'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Koray Gençerler VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görevlendirildi.