Arda Turan'dan Bursaspor'a Destek Mesajı - Son Dakika
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Arda Turan'dan Bursaspor'a Destek Mesajı

Arda Turan\'dan Bursaspor\'a Destek Mesajı
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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Bursaspor'un büyük bir takım kalacağını vurguladı.

SHAKHTAR Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Bursaspor'un 3'üncü Lig'e kadar düşüp tekrar toparlanmasını değerlendirerek, "Benim 2018'de sanırım böyle bir röportajım var, 'Bu seyirciye bir tane şampiyonluk az' diye. Hiçbir zaman sizi bırakmayan bir seyirciniz var. Görüyorum ki bütün şehir beraber olmuşsunuz. Tabii ki bunu çok isterim ama bu sene çıkılamayabilir. Bursaspor mutlaka her zaman büyük kalacak" dedi.

Bursaspor, hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'i geçen seneki başarı için tebrik eden Turan, "Mustafa Hoca'yı geçen sene için tebrik ediyorum, Enes Başkanı da. Bir defa bu kadar iyi bir finansal organizasyon. Açıkçası kendisi Ertuğrul Doğan'la beraber, finans konusunda anlamam ama en beğendiğim başkanlardan, yöneticilerden biri. Muhteşem bir takım. Bugün karşımda gerçek bir futbol takımı gördüm sistemi olan. O yüzden Mustafa Hoca'yı tebrik ediyorum. Bir takım oluşturmak, oyun felsefesi oluşturmak kolay değil. Ülkemizde de bununla ilgili sabırsızlığı bildiğim için bu konudaki desteğimi ona belirtmek isterim" diye konuştu.

'HAZIRLIK MAÇINDA 40 BİN KİŞİYE OYNAMAK NE DEMEK'

Bursa'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Arda Turan, "Muhteşem bir seyirci, muhteşem bir misafirperverlik. Bir hazırlık maçında 40 bin kişiye oynamak ne demek, ben de ilk defa bunu yaşıyorum. Barcelona'da yaşamıştım daha önce. Yani oyuncularıma 'Şampiyonlar Ligi seviyesinde' demiştim ama Şampiyonlar Ligi'nde bile böylesini az görürler. Göztepe, Bursa, Eskişehir, böyle taraftarlara ihtiyacımız var. Futbolu seyircisiz oynamanın ne demek olduğunu en iyi Shakhtar bilir. Bu kadar iyi oyuncular, genç oyuncular bugün buraya gelince şaşırdılar. Görüyorsunuz ki o kadar değerli oyuncular ama oynamak çok zor. Bunun dışında çok mutluyum" dedi.

'KADIN VOLEYBOL MİLLİ TAKIMIMIZ HEPİMİZE İLHAM KAYNAĞI OLUYOR'

Konuşmasında ayrıca Filenin Sultanları'nı da tebrik eden Turan, "Bir tebrik de, unuttum kusura bakmasınlar. Aslında ilk hatırlamamız gereken kadınlarımız. Bugün kadın voleybolda Milletler Ligi şampiyonu oldular. Bize bir kez daha gurur yaşattılar. Ne diyebiliriz ki onlara? Hepimize ilham kaynağı oluyorlar, örnek oluyorlar. Tüm kalbimle tebriklerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARIM AİLELERİYLE BİRAZ DAHA VAKİT GEÇİRSİN İSTEDİM'

Bursaspor'un oyununu çok iyi bulduğunu dile getiren Turan, "Savunmadaki birebir baskı şiddetlerini, enerjilerini, hücumdaki geçişlerini, arkadan kurdukları üçlü oyunu, yerleşimlerini çok beğendim. Oyuncularıma da bugün müdahale etmek istemedim. Kendileri çözümler, biraz fiziksel hallerini de görmek istedim. Çünkü bizim kampımız devam ediyor. Lig başladıktan sonra da iki haftada bu riski alacağız. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne hazır olmak zorundayız. Bilerek 10 gün geç başladık. Bildiğiniz üzere savaş olduğu için oyuncularım ailesiyle vakit geçirsin diye, psikolojik olarak daha iyi gelsinler diye onlara zaman tanıdım. Ama bugün burada yaşattığınız misafirperverlik için çok teşekkür ederim, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum" diye konuştu.

'BURSA'DA, GÖZTEPE'DE, ESKİŞEHİR'DE ÇOK OYNAMAK İSTEDİM'

Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi maçlarını nerede oynayacaklarını, Bursa'da oynamak isteyip istemediği yönündeki sorusuna cevap veren genç teknik direktör, "Londra gibi duruyor. Arkadaşlar bu UEFA prosedürleri ve güvenlik prosedürlerini tam olarak bilemiyoruz. Ama bana kalsa ben tabii Bursa'da, Göztepe'de, Eskişehir'de çok oynamak istedim. Yani hayalimiz böyleydi. Ama Bursa'nın ve Eskişehir'in kışı biraz sert oluyor diye İzmir'e gidelim diye düşünmüştük. Göztepe daha semt içinde diye. Her şeyi düşünmüştük aslında, her detayı. Ama dediğim gibi Londra gibi gözüküyor. Oraya da bekleriz fırsatınız olursa. Seyirciye, desteğe ihtiyacımız var, duaya ihtiyacımız var, bekliyoruz" dedi.

'BELKİ BU SENE ÇIKAMAYABİLİR AMA BURSASPOR HER ZAMAN BÜYÜK KALACAK'

Bursaspor'un 3'üncü Lig'e kadar düşüp tekrar toparlanmasını değerlendiren Arda Turan, "Biraz önce de söylediğim gibi, bir organizasyon önemli. Daha benim 2018'de sanırım böyle bir röportajım var, 'Bu seyirciye bir tane şampiyonluk az' diye. Hiçbir zaman sizi bırakmayan bir seyirciniz var. Görüyorum ki bütün şehir beraber olmuşsunuz. Bütün sorunlarla ilgili herkes elini atıyor bir taşın altına. Başkanın bir birleştiriciliğini görüyorum genç, potansiyeli var. Bir şey deneyen, bir fikri olan bir hocanız var. Buraya aidiyet duygusu hisseden, bence birçok birleşen beraber… Tabii ki bunu çok isterim ama bu sene çıkılamayabilir. Bursaspor mutlaka her zaman büyük kalacak. Önemli olan organizasyon olarak büyük kalmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Shakhtar'da bunun en güzel örneklerini yaşıyorum açıkçası. O yüzden dediğim gibi kalbim ve dualarım sizinle. Anne memleketim benim de. Her zaman bir defa organizasyonu, oyunu güzel oynamaya çalışan, iyi rekabet eden herkesin arkasındayım. Futbolu geliştirmemiz lazım" diye konuştu.

'SEYİRCİYİ GÖRSÜNLER İSTEDİM'

Son olarak takımı hakkında konuşan başarılı teknik adam, "Takımım hakkında fikirlerim uzun ve derin. Bugün değerlendirecek bir kısım yoktu. Bugün onların keyfini çıkartmasını istedim. Çünkü 4 günde 3'üncü hazırlık maçımız bizim. Dakikaları belirleyerek biraz fiziksel durumlar bizim için önemli. Çünkü bir maça birebir hazırlanıyorsanız onun için analiz gerekli, video gerekli, maç toplantıları gerekli, tekrar gerekli. Böyle bir hazırlığımız yoktu. Kontak istedim, yıpransınlar istedim. Biraz onu da aldığımız için çok mutluyuz. Seyirciyi görsünler istedim. Pas hataları, iletişim problemleri, oyunun öteki tarafını da görsünler istedim ve bugün bizim için çok iyi bir hazırlık maçıydı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'dan Bursaspor'a Destek Mesajı - Son Dakika

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