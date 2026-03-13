Arda Turan\'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Arda Turan, Lech Poznan Stadı'ndaki atmosfer hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Deneyimli futbol adamı, Polonya'daki taraftar atmosferini överken Galatasaray taraftarına da özel bir vurgu yaptı.

"ATMOSFER GÜZELDİ AMA…"

Lech Poznan Stadı'ndaki atmosferle ilgili soruya yanıt veren Arda Turan, taraftarlara saygı duyduğunu belirtti. Turan açıklamasında, "Taraftara saygı duyuyorum, atmosfer güzeldi ama ben Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARI GALATASARAY"

Galatasaray taraftarına ayrı bir parantez açan Arda Turan, "Dünyanın en iyi taraftarı onlar." sözleriyle sarı-kırmızılı taraftara övgüde bulundu. Bu sözler kısa sürede Galatasaray taraftarının büyük beğenisini aldı.