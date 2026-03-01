Arda Turan'dan Göztepe'ye Teşekkür - Son Dakika
Arda Turan'dan Göztepe'ye Teşekkür

01.03.2026 00:19
Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Göztepe'ye davetleri için teşekkür etti.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, kendilerini İzmir'e davet eden Göztepe camiasına teşekkür etti.

Arda Turan, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Dünkü açıklamam sonrasında tüm misafirperverlikleriyle bizi İzmir'e davet eden, orada da bir evimiz olduğunu hissettiren Göztepe Onursal Başkanı Sayın Mehmet Sepil, Kerem Ertan ve Talat Papatya'ya; hem sosyal medyada hem stadyumda verdikleri destek için Göztepe taraftarına çok teşekkür ederim. Bana ve takımıma verdiğiniz bu desteği ömrümüz boyunca unutmayacağız. Sizin sözlerinizle 'Bizim evimiz, sizin eviniz' ama bilin isterim ki bundan sonra 'Bizim evimiz, sizin de eviniz." ifadelerini kullandı.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini açıklayan Arda Turan ve ekibini, İzmir'de ağırlamak istediklerini dile getirmişti. Göztepeli taraftarlar ise Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ikas Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada "Bizim evimiz sizin evinizdir" yazılı pankart açarak Arda Turan ve takımını İzmir'e davet etmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
