Arda Turan: Eğer Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız - Son Dakika
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Arda Turan: Eğer Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız

Arda Turan: Eğer Beşiktaş\'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız
24.07.2025 23:43
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 yenen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Genç hoca, rövanş maçıyla ilgili, "Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız ikinci maçta. Oyundan memnunum ama yeterli değil. Eğer daha üst seviyelere gitmek istiyorsak bu kadar basit iki gol yememeliyiz." dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 yenen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"İNÖNÜ'DE KAZANINCA İNSAN MUTLU OLUYOR"

Karşılaşmayı yorumlayan Arda Turan, "Oyundan çok memnunum. İstediğimiz birçok şeyi yaptık. Oyunu çok iyi oynarken, basit bir penaltı verdik, yine çok iyi oynarken gol yedik. Daha dikkatli olabilirdik. İnönü'de kazanınca insan mutlu oluyor tabii. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün taktiksel olarak iyi oynadık ama daha iyi savunma yapmalıyız. Daha üst seviyeye gitmek için bunları geliştireceğiz." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sözlerine devam eden Arda Turan, "Daha biten bir şey yok. Beşiktaş, çok büyük bir kulüp. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. İlk taraf için memnunum ama hataları geliştirmeye çalışacağız. Bu kadar iyi oynayıp bu kadar basit hata yapmamalısınız." ifadelerini kullandı.

Arda Turan: Eğer Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız

"BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARINI İZLEDİK"

Beşiktaş'ın maçlarını izlediklerini söyleyen Arda Turan, "Beşiktaş'ın bütün maçlarını tek tek izledik. Hepsinde neler yapabileceklerini analiz ettik. Biz daha ziyade Beşiktaş'ın topa sahip olmasına izin vermemeye çalıştık. Çünkü burası zor bir stat. Bu yüzden topa sahip olmak çok önemli. Beşiktaş, anları doğru oynayan bir takım. Bunlardan dolayı sıkıntı yaşadık. Çok detay yaptığımız için bu hatalara üzülüyorum. Devam edip gelişeceğiz. Biz gelecek için oynayan bir takımız.' sözlerini sarf etti.

"BEŞİKTAŞ'I ELEMEK İSTİYORSAK..."

Rövanş maçı ile ilgili konuşan genç hoca, "Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız ikinci maçta. Oyundan memnunum ama yeterli değil. Eğer daha üst seviyelere gitmek istiyorsak bu kadar basit iki gol yememeliyiz." dedi.

"TUR DAHA BİTMEDİ"

Arda Turan sözlerini, "Tur daha bitmedi. Beşiktaş, çok büyük bir takım ve camia. Rövanşta daha iyi mücadele etmeliyiz. Oyuncularımdan bunu istiyorum. Umarım böyle bir durum olur.' şeklinde noktaladı.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan: Eğer Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız - Son Dakika

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