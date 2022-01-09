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Arda Turan: Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım - Son Dakika

Arda Turan: Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım

09.01.2022 13:30
Arda Turan: Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, kilo aldığına yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verirken, "Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, kilo aldığına yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verirken, "Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım. ve hiç vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Turan'ın açıklaması şöyle;

"Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hala yaşayarak görüyorum.Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, "el freni" olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkansız. Ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum.Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek, geri dönüşü çok zor bir sakatlıktı. Ayağım alçıda geçirdiğim günler, ayağımın üzerine basmakta zorlandığım haftalar, düz koşu yapamadığım aylar oldu. Gece, gündüz geri dönebilmek için çok çalıştım. Ligde bu kadar arkada kalmış durumdayken, ağrılarımı tolere edebileceğimi düşündüğüm ilk anda, sağlık ekibimizden ve hocamdan izin alarak, takım arkadaşlarıma ve kulübüme yardım edebilmek için sahada oldum. Aylarca gösterilen tüm fedakarlığın, birlikte çalıştığım insanların gösterdiği büyük çabanın, emeğin sonucu; farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir?Hayır.Bunun böyle olmadığını da herkese, tüm kariyerim boyunca yaptığım gibi çok çalışarak yeniden hatırlatacağım. Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım.

Ve hiç vazgeçmeyeceğim."


- İstanbul
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Galatasaray, Arda Turan, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arda Turan: Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım - Son Dakika Spor


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