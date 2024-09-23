Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz - Son Dakika
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Spor

Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz

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Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, maç sonrası kendisine Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında soru sorulmasına tepki gösterdi. Gazetecilere 'Bırakın bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor' şeklinde cevap veren Turan, sinirli bir şekilde stadyumdan ayrıldı.

23.09.2024 09:11  Güncelleme: 09:16
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Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, maç sonu kendisine Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili soru sorulmasına sinirlendi.

"9 KERE DERBİ SORDUNUZ"

Genç teknik direktör bir gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı: "Bırakın bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor" cevabını verdi. Arda daha sonra röportaj alanından sinirli bir şekilde ayrılarak stadyumdan ayrıldı.

Arda Turan\'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz

Arda Turan, Eyüpspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • ferhat eser:
    yemin ederim fenerbahçeliler derbi demiyor bu 5saray medyası şişiriyor silliksaraylılar gene azmış kocaları BEŞİKTAŞI çağırıyor 36 108 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Türkiyede 2 büyük var biri BEŞİKTAŞ diğeri FENERBAHÇE gerisi sadece taklittir 39 101 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Şımarık Kendini Ne Sanıyor karaktersiz 7 77 Yanıtla
  • celal doğan:
    Adam haklı 74 4 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Doğru söylüyo 73 4 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    gazeteciler kasıtlı yapıyor, sinirlensin olay çıksın mağduru oynayalım 58 3 Yanıtla
  • Ateş:
    Adam haklı.Bir BJK olarak dünkü maçta Eyüpsporu tebrik ediyorum.Çatır çatır top oynadı adamlar. 39 1 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Ardaya TAYFURU sorun 12 28 Yanıtla
  • Behzat:
    Şabana seçil erzani sorun. 9 29 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Adam haklı kızmakta Eyüp sporun teknik direktörü.. Onu ilgilendiren sadece Eyüp spor ve bu hafta sonu oynadığı Beşiktaş maçı ile ilgili soru olabilir anca. Gazeteciler bile isteye yapıyorlar bunu sinirlensin ağzından kötü bir söz çıksın camialar karşı karşıya gelsin dertleri bu.. Yazılı yada görsel medya işinizi doğru düzgün ahlaklı bir şekilde yapın. 25 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz - Son Dakika
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