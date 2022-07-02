Arda Turan'ın Eyüpspor'da görev alacağı öne sürüldü! Tecrübeli futbolcudan çok net cevap - Son Dakika
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Arda Turan'ın Eyüpspor'da görev alacağı öne sürüldü! Tecrübeli futbolcudan çok net cevap

02.07.2022 08:13
Arda Turan'ın Eyüpspor'da görev alacağı öne sürüldü! Tecrübeli futbolcudan çok net cevap

Türk futbolunun en kariyerli isimlerinden biri olan Arda Turan, efsane olduğu Galatasaray ile yollarını ayırdı. Tecrübeli futbolcunun kariyerine hangi yönde devam edeceği belirsizliğini korurken, Eyüpspor'da görev alacağı öne sürüldü. Turan, bu iddiaları yalanladı.

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde Candaş Tolga Işık'ın programında geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ailesiyle birlikte rahat edebilecekleri bir durum oluşursa futbola devam edebileceğini aktaran Turan, asıl hedefinin teknik direktörlük olduğunu belirtmişti.

EYÜPSPOR İDDİALARINA YANIT

Ajansspor'da yer alan habere göre, Eyüpspor'da görev alacağı öne sürülen Arda Turan, "Murat ağabey çok değerli bir Galatasaraylı. Her fırsatta da Galatasaray için elini taşın altına koyan biri hem de Eyüpspor'un başkanı. Çok da sevdiğim bir dostum. Şu an Eyüpspor'da bir görev alma durumum yok. Ama sonuna kadar onu ve Eyüpspor'un destekçisiyim. Galatasaray'a katkılarından dolayı Murat Özkaya'ya minnettarım" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Arda Turan'ın Eyüpspor'da görev alacağı öne sürüldü! Tecrübeli futbolcudan çok net cevap - Son Dakika
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