Arda Turan\'ın Shakhtar Donetsk\'i çeyrek finale yürüyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Lech Poznan ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Enea Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 3-1'lik skorla kazandı.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Marlon Gomes, 48. dakikada Martins da Silva Newerton ve 85. dakikada Isaque Severino Silva kaydetti. Lech Poznan'nın tek golünü 70. dakikada Mikael Ishak attı.
Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakalamayı başardı. Rövanş karşılaşması 19 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.
