Arda Turan\'ın Shakhtar Donetsk\'inden kritik 3 puan

Ukrayna Premier Lig'in 17. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Karpaty Lviv karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 3-0 kazandı.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 67, 71 ve 82. dakikada 25 yaşındaki Burkina Fasolu santrfor Lassina Traore kaydetti.
Bu sonuçla ligde 11. kez galip gelen Shakhtar Donetsk, puanını 38'e yükselterek lider LNZ Cherkasy ile puanlarını eşitledi. Ligde yedinci kez kaybeden Karpaty Lviv ise 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Veles Rivne ile karşı karşıya gelecek. Karpaty Lviv ise kendi sahasında Kolos ile 3 puan mücadelesi verecek.
