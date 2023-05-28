Arda Turan'ın soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı! Herkes tek bir kişiye benzetti - Son Dakika
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Arda Turan'ın soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı! Herkes tek bir kişiye benzetti

Arda Turan'ın soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı! Herkes tek bir kişiye benzetti

28.05.2023 11:05

Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek 1. Lig play-off yarı finaline yükselen Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan'ın soyunma odasında futbolculara yaptığı motivasyon konuşmasını yayınladı. Videoyu izleyen futbolseverler, Turan'ın konuşmasını Galatasaray'ın 2000'de oynadığı UEFA Kupası finali öncesi Fatih Terim'in yaptığı konuşmaya benzetti.

1. Lig 1. tur play-off maçında Eyüpspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz sona eren mücadeleyi İstanbul ekibi, uzatma devrelerinin son dakikasında bulduğu golle 1-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

"PİŞMANLIK DUYMAYACAĞIZ"

Yarı finalde Bodrumspor'un rakibi olan Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan'ın soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşmasını yayınladı. Turan yaptığı konuşmada, "Hayatta bütün güzel hikayelerin içinde hep acı çekmek, mücadele etmek var. En güzel hikayelerin içinde ne var biliyor musunuz? Takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve aileme güvenmek... Ben, güvenmeyi bırakmam. İnanıyorum ki burada en arkadakinden en öndekine karşı birbirine çok güvenen bir ekip var. Onların 30 binine karşı biz, birbirine güvenen bir aile... Takım arkadaşı için savaşan, yanında onu gören, düştüğünde kaldıracak olan, hatasını düzeltmek için çalışacak... Şartlar ne olursa olsun pes etmeyeceğiz. Bugün sizden bir şey istiyorum, pişmanlık duymayacağız! Her şeyin ötesinde bir şey söyleyeceğim; yarın sabah 12.00'de antrenman, pazar günü izinliyiz, pazartesi Bodrumspor'a karşı maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'E BENZETİLDİ

Arda Turan'ın bu konuşması sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, Turan'ın konuşmasını 2000 yılında Galatasaray'ın oynadığı UEFA Kupası finalinden önce Fatih Terim'in yaptığı konuşmaya benzetti.

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Son Dakika Spor Arda Turan'ın soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı! Herkes tek bir kişiye benzetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Turan'ın soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı! Herkes tek bir kişiye benzetti - Son Dakika
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