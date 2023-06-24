Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncusu Emre Kılınç'a Arda Turan'ın takımı Eyüpspor telip oldu. Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Kılınç için kararı Okan Buruk verecek.

GÜNDEMDEKİ İSİM EMRE KILINÇ

Süper Lig'e yükselmek için iddialı kadro kurmak isteyen Eyüpspor transferde haeketli günler yaşıyor. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor.

ANKARAGÜCÜ DE İSTİYOR

MKE Ankaragücü de, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

KARARI OKAN BURUK VERECEK

Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, kiralık giden oyuncuların yeni sezonda takıma dönmesinin ardından kampta deneneceklerini söylemişti. Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Emre Kılınç için son kararı ise Okan Buruk verecek.