Arda Güler, Jorge Jesus'a 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu - Son Dakika
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Arda Güler, Jorge Jesus'a 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu

14.06.2023 00:00

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı maç gününe ait bir video paylaşıldı. Arda Güler, kendisine elini uzatan Jorge Jesus'a 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu ve izleyenleri güldürdü. Bu sezon Fenerbahçe ile 35 maça çıkan Arda Güler, 6 gol atıp 7 asist kaydetti.

Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe maç gününe ait bir video paylaşıldı.

"NEREYE GİDİYORSUN?"

Kendisine elini uzatan Jorge Jesus'u önce fark etmeyip daha sonra gülümseyen Arda, Portekizli hocaya İngilizce bir şekilde "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Yıldız futbolcunun o anları izleyenleri güldürdü.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe ile bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.

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Jorge Jesus, Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Jorge Jesus'a 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler, Jorge Jesus'a 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu - Son Dakika
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