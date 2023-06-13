Arda Güler, Jorge Jesus'a 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu

Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe maç gününe ait bir video paylaşıldı.

"NEREYE GİDİYORSUN?"

Kendisine elini uzatan Jorge Jesus'u önce fark etmeyip daha sonra gülümseyen Arda, Portekizli hocaya İngilizce bir şekilde "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Yıldız futbolcunun o anları izleyenleri güldürdü.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe ile bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.